Peggioramento meteo entra nel vivo | in vista della burrasca del weekend

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo il transito di un primo impulso instabile atlantico, adesso il tempo si avvia a guastarsi in modo decisamente più ficcante. Ci siamo, sta iniziando un’ultima parte di settimana che mostrerà condizioniquanto mai perturbate, sotto l’insegna delle correnti oceaniche. Il cedimento dell’Alta Pressione, protagonista dei giorni scorsi, ha già provocato un notevole calopressione. Osserviamo infatti la penetrazione di un’ampia zona depressionaria nel cuore del Mediterraneo, con minimo depressionario appena ad ovest dell’Italia. Lo scenario atteso per domenica 24 gennaioIl vortice mediterraneo è atteso spostarsi dalla Costa Azzurra verso il Mar Ligure. Le correnti di libeccio, che accompagnano la perturbazione, trasportano aria mite. La neve, per il momento, si mantiene a quote elevate, tranne che al Nord-Ovest per residua aria fredda ...