**Pd: Vaccari, 'Calenda ha idea democrazia personale, spara fango se non si vota per lui'** (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Calenda si vede che ha una idea della democrazia partecipativa molto personale. Quando decidono di votare lui c'è la possibilità di confrontarsi, se no è un problema e spara fango sulle modalità che un partito serio come il nostro che mette a disposizione uno strumento per un confronto democratico tra più candidati". Lo dice il responsabile Organizzazione del Pd Stefano Vaccari all'Adnkronos rispondendo a Carlo Calenda, che ha criticato le primarie on line messe a punto dal Pd in vista delle amministrative.

