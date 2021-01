Paura al Gf vip. Tempesta di tuoni e fulmini su Roma, la Casa si allaga. Giulia Salemi terrorizzata: 'Sta crollando? Scappiamo' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Paura al . Tempesta di tuoni e fulmini su Roma, la Casa si allaga. Giulia Salemi terrorizzata: ' Sta crollando? Scappiamo '. In questi minuti, un forte temporale sta attraversando la città. Pioggia, ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021)al .disu, lasi: ' Sta'. In questi minuti, un forte temporale sta attraversando la città. Pioggia, ...

