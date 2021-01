Parler perde il primo round (legale) contro Amazon (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da Washington arriva un primo tassello fondamentale per quel che riguarda il caso Parler e la rimozione del social sovranista dai server di Amazon. Un giudice federale del Distretto Ovest ha respinto la richiesta di ingiunzione presentata da John Matze – Ceo di Parler – nei confronti di AWS (Amazon Web Services) dopo quanto accaduto all’indomani dei fatti di Capitol Hill. Si tratta di un primo passo di una battaglia legale che proseguirà. Allo stesso tempo, però, è un tassello fondamentale per l’attualità: con questa decisione del giudice, infatti, il servizio di hosting non sarà obbligato a ripristinare sui propri server il social sovranista. LEGGI ANCHE > La riorganizzazione di Parler: il social sovranista pronto a tornare online Nella giornata di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da Washington arriva untassello fondamentale per quel che riguarda il casoe la rimozione del social sovranista dai server di. Un giudice federale del Distretto Ovest ha respinto la richiesta di ingiunzione presentata da John Matze – Ceo di– nei confronti di AWS (Web Services) dopo quanto accaduto all’indomani dei fatti di Capitol Hill. Si tratta di unpasso di una battagliache proseguirà. Allo stesso tempo, però, è un tassello fondamentale per l’attualità: con questa decisione del giudice, infatti, il servizio di hosting non sarà obbligato a ripristinare sui propri server il social sovranista. LEGGI ANCHE > La riorganizzazione di: il social sovranista pronto a tornare online Nella giornata di ...

