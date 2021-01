Papu Gomez | futuro nella Liga? Il Siviglia sonda il terreno…

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Qualeper Alejandro? Il numero 10 dell'Atalanta, ormai prossimo all'addio alla Dea, vorrebbe restare in Italia, ma probabilmente gli andrebbe bene anche una destinazione europea in grado di permettergli di giocare nelle massime competizioni. Ecco perché, oltre ai rumors relativi a Roma, Inter e Milan, per il fantasista argentino si sarebbe aperta anche un'altra possibilità: laspagnola.Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, per ilci sarebbe stato unggio deldove lavora il ds Monchi, vecchia conoscenza del calcio nostrano. Come precisato, però, per il momento nessun contatto approfondito, ma l'argentino resta una delle opzioni sul tavolo della dirigenza spagnola per rinforzare la squadra allenata da ...