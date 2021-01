Papu Gomez dice sì al Siviglia | ma l’Atalanta ostacola l’affare

DiMarzio : Idea Papu Gomez per il #Siviglia: il club spagnolo ci pensa - Fletcher_Lynd : RT @NuovoNando: Il Papu all'Inter. L'ultimo ostacolo è lo stipendio. Gomez lo vorrebbe. - psb_original : Calciomercato Serie B, dal Papu Gomez a Nestorovski fino a Di Carmine: le trattative più calde di giornata #SerieB - JimDebaser : RT @NuovoNando: Il Papu all'Inter. L'ultimo ostacolo è lo stipendio. Gomez lo vorrebbe. - ciccionocera00 : RT @NuovoNando: Il Papu all'Inter. L'ultimo ostacolo è lo stipendio. Gomez lo vorrebbe. -

Ultime Notizie dalla rete : Papu Gomez

Cosa sia successo di nuovo tra Gomez è il mondo Atalanta oggi non è chiaro. A dieci giorni dalla fine del mercato, però, è successo sicuramente qualcosa di nuovo ancora non raccontato,. Escluso in par ...Per Alejandro Gomez la pista andalusa si scalda sempre di più: al momento il Siviglia di Monchi è la squadra più interessata all'argentino e nelle ultime, secondo quando da noi raccolto, sarebbe filtr ...