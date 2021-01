Papu Gomez: destinazione a sorpresa per l’argentino dell’Atalanta (Di venerdì 22 gennaio 2021) destinazione a sorpresa per il Papu Gomez. Il calciatore dell’Atalanta, finito ai margini della prima squadra dopo lo scontro con il mister dei bergamaschi Gian Piero Gasperini, è ufficialmente sul calciomercato. Sull’argentino sono piombate, nel tempo, diverse squadre: in Serie A, ad esempio, tutte le big hanno chiesto informazioni agli orobici sul prezzo del cartellino del capitano dei nerazzurri. Le più interessate negli ultimi tempi, oltre alla Fiorentina, erano Milan, Inter, Roma e Lazio. Le richieste di Antonio Percassi, però, risultano essere alte per un calciatore che quest’anno compirà 33 anni: da Bergamo, infatti, vorrebbero almeno 10 milioni di euro per lasciar partire il sudamericano. Nelle difficoltà del momento, però, il Cincinnati (squadra di MLS) sembra essersi fatto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021)per il. Il calciatore, finito ai margini della prima squadra dopo lo scontro con il mister dei bergamaschi Gian Piero Gasperini, è ufficialmente sul calciomercato. Sulsono piombate, nel tempo, diverse squadre: in Serie A, ad esempio, tutte le big hanno chiesto informazioni agli orobici sul prezzo del cartellino del capitano dei nerazzurri. Le più interessate negli ultimi tempi, oltre alla Fiorentina, erano Milan, Inter, Roma e Lazio. Le richieste di Antonio Percassi, però, risultano essere alte per un calciatore che quest’anno compirà 33 anni: da Bergamo, infatti, vorrebbero almeno 10 milioni di euro per lasciar partire il sudamericano. Nelle difficoltà del momento, però, il Cincinnati (squadra di MLS) sembra essersi fatto ...

