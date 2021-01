Paola Romano, l’ex costumista moglie di Massimo Ghini (Di venerdì 22 gennaio 2021) Paola Romano è la moglie di Massimo Ghini dal 2002, che stasera vedremo tra gli ospiti della trasmissione “La Musica Che Gira Intorno” condotta da Fiorella Mannoia su RaiUno a partire dalle 21:30. Per l’attore, quello con Paola Romano è il terzo matrimonio, che segue i precedenti con Nancy Brilli (1987) e Federica Lattuada (1992) che l’ha reso padre di Camilla e Lorenzo nel 1994. Paola Romano, la terza moglie di Massimo Ghini L’attuale moglie di Massimo Ghini dopo anni trascorsi dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione nei quali ha lavorato come costumista, ha deciso di abbandonare la sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021)è ladidal 2002, che stasera vedremo tra gli ospiti della trasmissione “La Musica Che Gira Intorno” condotta da Fiorella Mannoia su RaiUno a partire dalle 21:30. Per l’attore, quello conè il terzo matrimonio, che segue i precedenti con Nancy Brilli (1987) e Federica Lattuada (1992) che l’ha reso padre di Camilla e Lorenzo nel 1994., la terzadiL’attualedidopo anni trascorsi dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione nei quali ha lavorato come, ha deciso di abbandonare la sua ...

aibexint : Tra gli ospiti della trasmissione il giornalista Bruno Pizzul il redattore dell'Osservatore Romano Giampaolo Mattei… - paola_solimene : Vi sono diversi percorsi per poter accedere alla rete di ambienti sotterranei e agli ex ricoveri antiaerei. È visib… - paola_cuzco : RT @JacopoVeneziani: Scoperta nell’antica città greca di Delfi nel 1894, questa statua di Antinoo - amante di Adriano - è una delle tante c… - paola_chiarore : @max_ronchi Pecunia non olet (cit. Vespasiano, imperatore romano che introdusse la tassa sui gabinetti pubblici) #LadyGaga -