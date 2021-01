Pamela Mastropietro, le motivazioni della condanna a Oseghale: “Capacità criminale allarmante” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono state diffuse le motivazioni della condanna all’ergastolo per Innocent Oseghale, l’uomo ritenuto il solo assassino della 18enne Pamela Mastropietro, uccisa e fatta a pezzi nel gennaio 2018. Per i giudici, la condotta del nigeriano è stata connotata da una particolare efferatezza, ed è stata smontata la teoria che la giovane possa essere morta a causa di un’overdose. Ergastolo per Innocent Oseghale condannato per omicidio volontario con l’aggravante di violenza sessuale e distruzione e occultamento di cadavere: così ha recitato la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Ancona, chiamata a confermare o smentire quella di primo grado contro Oseghale, che tuttavia si è sempre dichiarato ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono state diffuse leall’ergastolo per Innocent, l’uomo ritenuto il solo assassino18enne, uccisa e fatta a pezzi nel gennaio 2018. Per i giudici, la condotta del nigeriano è stata connotata da una particolare efferatezza, ed è stata smontata la teoria che la giovane possa essere morta a causa di un’overdose. Ergastolo per Innocentto per omicidio volontario con l’aggravante di violenza sessuale e distruzione e occultamento di cadavere: così ha recitato la sentenzaCorte d’Assise d’Appello di Ancona, chiamata a confermare o smentire quella di primo grado contro, che tuttavia si è sempre dichiarato ...

