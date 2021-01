Palmanova | svastica e scritte su Porta Cividale | Sfregio al Patrimonio UNESCO

Leggi su udine20

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono cose che non devono succedere, sfregiare un benedell’umanità coningiuriose e offensive del dolore di tante persone, tanto più a pochi giorni delle giornate dedicate al Ricordo e alla Memoria”. Questo il primo commento del Sindaco diFrancesco Martines dopo la scoperta della scritta “Verità per le foibe” seguita da una, eseguita da sconosciuti sulla parete interna alla città di. Nella giornata di ieri è stata segnalata anche una seconda scritta “Basta negri” in via Sottoselva a Jalmicco, riconducibile, da una prima analisi della calligrafia, alla stessa mano che ha deturpato la. “È paradossale che, proprio in prossimità delle date simbolo di queste ricorrenze, quando le testimonianze di chi ha ...