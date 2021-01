Palermo | rosa alla ricerca del riscatto contro il Teramo | Saraniti e Floriano le possibili novità davanti

Leggi su mediagol

(Di venerdì 22 gennaio 2021) "Sonole".Scrive così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori in casa. Il 2021 è iniziato nel peggiore dei modi per Andrea, che da certezza quasi intoccabile è diventato praticamente un rincalzo. Il centravanti palermitano, che di fatto ha lasciato la responsabilità da titolare al giovane Lorenzo Lucca, non vede la porta dallo scorso 2 dicembre, in occasione del pareggio casalingola Viterbese. Stagione non molto fortunata, anche per Roberto, che finora innon ha trovato lo spazio desiderato.Tuttavia, adesso, qualcosa potrebbe cambiare già a partire da domenica. Roberto Boscaglia, infatti, per sfidare il ...