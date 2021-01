**Palermo: direttore sanitario Ospedale bambini, ‘bimba vittima della sua ingenuità’** (Di venerdì 22 gennaio 2021) Palermo, 22 gen. (Adnkronos) – “Conclusa la complessa procedura di espianto degli organi destinati a salvare altre vite mi sento, da un lato, in dovere di ringraziare le equipe chirurgiche intervenute alle operazioni di prelievo coordinate dal CRT Sicilia e dall’anestesista del P.O. Di Cristina Gaetano Ottoveggio e, dall’altro, di pensare quel letto di terapia intensiva in cui ho per l’ultima volta ho visto ieri sera la piccola Antonella sia divenuto un letto di vita”. Lo ha detto il direttore sanitario dell’Ospedale dei bambini di Palermo Salvatore Requirez dopo l’espianto degli organi della bambina vittima di una sfida a Tik Tok. “Resta l’amarezza per la perdita di una ragazzina sana, piena di voglia di vivere, ancora incapace di percepire i valori veramente importanti ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 22 gennaio 2021) Palermo, 22 gen. (Adnkronos) – “Conclusa la complessa procedura di espianto degli organi destinati a salvare altre vite mi sento, da un lato, in dovere di ringraziare le equipe chirurgiche intervenute alle operazioni di prelievo coordinate dal CRT Sicilia e dall’anestesista del P.O. Di Cristina Gaetano Ottoveggio e, dall’altro, di pensare quel letto di terapia intensiva in cui ho per l’ultima volta ho visto ieri sera la piccola Antonella sia divenuto un letto di vita”. Lo ha detto ildell’deidi Palermo Salvatore Requirez dopo l’espianto degli organibambinadi una sfida a Tik Tok. “Resta l’amarezza per la perdita di una ragazzina sana, piena di voglia di vivere, ancora incapace di percepire i valori veramente importanti ...

