Palermo: bimba morta soffocata per sfida Tik tok, in corso prelievo organi e dopo autopsia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Palermo, 22 gen. (Adnkronos) – Sarà eseguita dopo il prelievo degli organi l’autopsia sul corpicino della piccola Antonella Sicomero, la bambina di dieci anni morta soffocata per una sfida su Tik tok. Il prelievo è in corso da alcune ore all’ospedale dei Bambini di Palermo. I genitori dopo la dichiarazione della morte cerebrale della figlia hanno deciso di donare gli organi. Sembra che alcuni organi siano inutilizzabili. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 22 gennaio 2021), 22 gen. (Adnkronos) – Sarà eseguitaildeglil’sul corpicino della piccola Antonella Sicomero, la bambina di dieci anniper unasu Tik tok. Ilè inda alcune ore all’ospedale dei Bambini di. I genitorila dichiarazione della morte cerebrale della figlia hanno deciso di donare gli. Sembra che alcunisiano inutilizzabili. L'articolo CalcioWeb.

mante : Comepurtroppo avviene spesso in questi casi nella terribile vicenda della bimba morta a Palermo ieri praticamente t… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @CalaminiciM: Muore bimba di 10 anni a Palermo per asfissia: forse gioco di emulazione sui social. Non ci sono parole per commentare un… - BrunoRuffilli : RT @mante: Comepurtroppo avviene spesso in questi casi nella terribile vicenda della bimba morta a Palermo ieri praticamente tutti gli acce… - gVV0GA6Xj5AWJDG : RT @ultimenotizie: Non ce l'ha fatta la bimba di 10 anni ricoverata all'Ospedale dei Bambini di Palermo, dove era arrivata ieri sera in arr… - TV7Benevento : Palermo: bimba morta per sfida Tik tok, cuore è danneggiato e non può essere trapiantato... -