Palermo: bimba morta soffocata dopo sfida Tik Tok, trapiantati fegato, reni e pancreas (2) (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Adnkronos) – Si è conclusa alle 15.15 la procedura di espianto degli organi della piccola Antonella, la bimba di dieci anni morta soffocata dopo una sfida su Tik Tok. Due parti del fegato sono andati al Bambin Gesù di Roma insieme con pancreas e un rene. Il secondo rene è andato all'ospedale Maggiore Policlinico di Milano. A renderlo noto il direttore sanitario dell'Ospedale Bambin Gesù di Palermo, Salvatore Requirez.

