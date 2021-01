Palermo: bimba morta per sfida Tik tok, cuore è danneggiato e non può essere trapiantato (Di venerdì 22 gennaio 2021) Palermo, 22 gen. (Adnkronos) – Il cuore della piccola Antonella, la bimba di dieci anni morta soffocata dopo una sfida a Tik Tok, non può essere trapiantato perché “era troppo danneggiato”. E’ quanto apprende l’Adnkronos. Il prelievo degli organi è ancora in corso. Nelle ore in cui i medici hanno fatto di tutto per salvare la piccola è stata somministrata una elevata dose di adrenalina. E il cuore non è più trapiantabile. Anche il fegato era danneggiato ed è stato prelevato solo un lembo dell’organo che sarà trapiantato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 gennaio 2021), 22 gen. (Adnkronos) – Ildella piccola Antonella, ladi dieci annisoffocata dopo unaa Tik Tok, non puòperché “era troppo”. E’ quanto apprende l’Adnkronos. Il prelievo degli organi è ancora in corso. Nelle ore in cui i medici hanno fatto di tutto per salvare la piccola è stata somministrata una elevata dose di adrenalina. E ilnon è più trapiantabile. Anche il fegato eraed è stato prelevato solo un lembo dell’organo che sarà. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

mante : Comepurtroppo avviene spesso in questi casi nella terribile vicenda della bimba morta a Palermo ieri praticamente t… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @CalaminiciM: Muore bimba di 10 anni a Palermo per asfissia: forse gioco di emulazione sui social. Non ci sono parole per commentare un… - BrunoRuffilli : RT @mante: Comepurtroppo avviene spesso in questi casi nella terribile vicenda della bimba morta a Palermo ieri praticamente tutti gli acce… - gVV0GA6Xj5AWJDG : RT @ultimenotizie: Non ce l'ha fatta la bimba di 10 anni ricoverata all'Ospedale dei Bambini di Palermo, dove era arrivata ieri sera in arr… - TV7Benevento : Palermo: bimba morta per sfida Tik tok, cuore è danneggiato e non può essere trapiantato... -