**Palermo: bimba morta dopo sfida su Tik Tok, Procura dispone autopsia** (Di venerdì 22 gennaio 2021) Palermo, 22 gen. (Adnkronos) – Sarà eseguita l'autopsia sul corpicino della piccola Antonella, la bambina di dieci anni morta soffocata durante una sfida social su Tik Tok. Lo ha deciso la Procura di Palermo che indaga sulla vicenda. Secondo una prima ricostruzione la piccola avrebbe partecipato a una 'challange' sul noto social secondo cui vince chi riesce a resistere più a lungo con una corda o una cintura al collo. La bambina si è legata la cintura dell'accappatoio alla gola, mentre era chiusa in bagno. A trovarla a terra, cianotica, è stata la sorellina che ha subito chiamato il padre. Ieri a mezzogiorno è stata dichiarata la sua morte cerebrale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

