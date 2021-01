Palermo: bimba morta dopo sfida su Tik tok, da Procura verifica sui social usati dalla vittima (Di venerdì 22 gennaio 2021) Palermo, 22 gen. (Adnkronos) – La Procura di Palermo, che indaga sulla morte della bambina di 10 anni per asfissia, dopo avere partecipato a una sfida su Tik Tok, ha avviato, come apprende l’Adnkronos, una serie di verifiche sui social media usati dalla piccola vittima. Sono due le inchieste aperte. Una coordinata dal Procuratore dei minori Massimo Russo e dal sostituto Paoletta Caltabellotta e l’altra dal Procuratore aggiunto della Procura ordinaria Laura Vaccaro, che coordina le indagini sui reati che coinvolgono le cosiddette fasce deboli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 gennaio 2021), 22 gen. (Adnkronos) – Ladi, che indaga sulla morte della bambina di 10 anni per asfissia,avere partecipato a unasu Tik Tok, ha avviato, come apprende l’Adnkronos, una serie di verifiche suimediapiccola. Sono due le inchieste aperte. Una coordinata daltore dei minori Massimo Russo e dal sostituto Paoletta Caltabellotta e l’altra daltore aggiunto dellaordinaria Laura Vaccaro, che coordina le indagini sui reati che coinvolgono le cosiddette fasce deboli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

