Oroscopo 23 gennaio 2021 | Bilancia e Scorpione pieni di energia

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 23 gennaio 2021) L’del 23evidenzia una grandeper i nati sotto il segno di. I Gemelli stanno trascurando un po’ la sfera sentimentale Previsioni 23da Ariete a Vergine Ariete. Se in amore le cose non stanno andando esattamente nel modo che avevate sperato, non preoccupatevi, ci sarà tempo di rimediare. La carriera, invece, sembra andare a gonfie vele. Non abbassate mai la guardia e, soprattutto, non abbiate la sensazione di essere “arrivati”, c’è sempre da imparate. Toro. In questo periodo vi sentite particolarmente sereni con voi stessi. In campo sentimentale siete alla ricerca di rapporti tranquilli e stabili che confermino ulteriormente le vostre sicurezze. Sul lavoro non amate sentirvi sotto esame e quando questo accade ...