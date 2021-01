Ornella Vanoni e Gino Paoli, una lunga storia d’amore (Di venerdì 22 gennaio 2021) La storia tra Ornella Vanoni stasera tra gli ospiti di “La Musica Che Gira Intorno” e Gino Paoli nasce nel 1960, quando i due si incontrano alla casa discografica Ricordi. Paoli è l’autore di Me in tutto il mondo. Il rapporto si consolida e diventa anche una relazione amorosa che porta l’artista ligure a scrivere per la rossa della musica italiana “Senza Fine” ispirato dalle sue mani. Ornella Vanoni accetto’ di diventare l’amante di Gino Paoli, all’epoca era sposato con Anna Fabbri fino a quando quest’ultima disse all’interprete di cessare la relazione con il marito. La Vanoni poco dopo sposa Lucio Ardenzi imprenditore teatrale: dal matrimonio arriva il figlio Cristiano. L’interprete ha rivelato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Latrastasera tra gli ospiti di “La Musica Che Gira Intorno” enasce nel 1960, quando i due si incontrano alla casa discografica Ricordi.è l’autore di Me in tutto il mondo. Il rapporto si consolida e diventa anche una relazione amorosa che porta l’artista ligure a scrivere per la rossa della musica italiana “Senza Fine” ispirato dalle sue mani.accetto’ di diventare l’amante di, all’epoca era sposato con Anna Fabbri fino a quando quest’ultima disse all’interprete di cessare la relazione con il marito. Lapoco dopo sposa Lucio Ardenzi imprenditore teatrale: dal matrimonio arriva il figlio Cristiano. L’interprete ha rivelato ...

zazoomblog : Ornella Vanoni spiazza a cosa non può rinunciare prima di dormire? - #Ornella #Vanoni #spiazza #rinunciare - helloiitshagrid : RT @lusurpateur_: Ornella Vanoni su depressione e tristezza che in tanti ancora confondono - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Senza Un Motivo di Sal Da Vinci, Ornella Vanoni! Sintonizzati ora. - annachiara234 : RT @lusurpateur_: Ornella Vanoni su depressione e tristezza che in tanti ancora confondono - Nomissimon12 : RT @lusurpateur_: Ornella Vanoni su depressione e tristezza che in tanti ancora confondono -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Vanoni Chi è Ornella Vanoni età, altezza, peso, carriera, marito e figli UrbanPost Ornella Vanoni spiazza, a cosa non può rinunciare prima di dormire?

Ornella Vanoni questa sera è ospite su Rai Uno, ma sapete a cosa non può rinunciare prima di dormire? Scopriamolo insieme. E’ una delle ospiti della nuova puntata de La musica che gira intorno, lo sho ...

Alessandra Amoroso, perché è finita con l’ex fidanzato? A spiegare il motivo è proprio lei

Alessandra Amoroso sarà tra gli ospiti di 'La musica che gira intorno', ma perché è finita con il suo ex fidanzato: ecco il motivo ...

Ornella Vanoni questa sera è ospite su Rai Uno, ma sapete a cosa non può rinunciare prima di dormire? Scopriamolo insieme. E’ una delle ospiti della nuova puntata de La musica che gira intorno, lo sho ...Alessandra Amoroso sarà tra gli ospiti di 'La musica che gira intorno', ma perché è finita con il suo ex fidanzato: ecco il motivo ...