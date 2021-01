Open Fiber porta la fibra a Paderno Dugnano, nell'hinterland milanese (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. - (Adnkronos) - La rete a banda ultra larga di Open Fiber è già disponibile anche nelle case, nelle aziende e negli uffici di Paderno Dugnano, importante comune dell'hinterland milanese. Lo comunica una nota della società. Grazie a un investimento di 6 milioni di euro della società di telecomunicazioni guidata da Elisabetta Ripa, che sta posando una nuova infrastruttura in fibra di oltre 50 km, gran parte della quale già realizzata, i cittadini possono sin da subito accedere a un servizio che permetterà loro di navigare fino a 1 Gbps (Gigabit al secondo) in modalità Ftth (Fiber to the home), cioè con la fibra ottica che entra direttamente nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. - (Adnkronos) - La rete a banda ultra larga diè già disponibile anchee case,e aziende e negli uffici di, imnte comune dell'. Lo comunica una nota della società. Grazie a un investimento di 6 milioni di euro della società di telecomunicazioni guidata da Elisabetta Ripa, che sta posando una nuova infrastruttura indi oltre 50 km, gran parte della quale già realizzata, i cittadini possono sin da subito accedere a un servizio che permetterà loro di navigare fino a 1 Gbps (Gigabit al secondo) in modalità Ftth (to the home), cioè con laottica che entra direttamentee ...

