Open Fiber accende la prima connessione in un Comune “no internet” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Open Fiber (foto ufficio stampa)A Colletorto (Campobasso) Open Fiber, attraverso l’operatore partner Dimensione, ha attivato il primo cliente delle aree cosiddette “bianchissime” del Molise, quelle cioè identificate dall’Agcom come “no internet”: grazie a un piano straordinario privato, l’azienda guidata da Elisabetta Ripa ha infatti accelerato la copertura del Comune, che oggi può beneficiare di connessioni ultraveloci grazie a una nuova infrastruttura Fwa (Fixed wireless access). Si tratta di un intervento provvisorio ed emergenziale, progettato per accogliere l’invito lanciato a tutto il settore delle Tlc, durante il momento più difficile del primo lockdown, dalla ministra per l’Innovazione, Paola Pisano, per coprire più rapidamente possibile proprio quei comuni che maggiormente ... Leggi su wired (Di venerdì 22 gennaio 2021)(foto ufficio stampa)A Colletorto (Campobasso), attraverso l’operatore partner Dimensione, ha attivato il primo cliente delle aree cosiddette “bianchissime” del Molise, quelle cioè identificate dall’Agcom come “no”: grazie a un piano straordinario privato, l’azienda guidata da Elisabetta Ripa ha infatti accelerato la copertura del, che oggi può beneficiare di connessioni ultraveloci grazie a una nuova infrastruttura Fwa (Fixed wireless access). Si tratta di un intervento provvisorio ed emergenziale, progettato per accogliere l’invito lanciato a tutto il settore delle Tlc, durante il momento più difficile del primo lockdown, dalla ministra per l’Innovazione, Paola Pisano, per coprire più rapidamente possibile proprio quei comuni che maggiormente ...

