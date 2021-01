Onorevoli fantasmi in Aula Ecco la destra dei competenti Salvini ha partecipato solo a 901 sedute su 6 260 Ma la Brambilla e Angelucci di FI sono irraggiungibili

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Prima o poi qualcuno chiamerà la nota trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?”. Un qualche modo bisognerà pur fare se nel nostro Parlamento c’è chi è “riuscito” a collezionare80 presenze su 7.421. È la regina delle assenze: Michela Vittoria(nella foto). Avrà senz’altro ragioni più che meritorie e legittime, fatto sta che la forzista (che pure ha una produzione parlamentare in fatto di interrogazioni – specie su temi ambientali e animalisti, manco a dirlo – ragguardevole) ha raggiunto l’1.08% delle presenze in. Nonostante bisogna precisare che con assenza – spiega OpenParlamento, il sito che monitora questo dato – si intendono “i casi di non partecipazione al voto: sia quello in cui il parlamentare è fisicamente assente (e non in missione) sia quello in cui è presente ma non vota e non partecipa a determinare il ...