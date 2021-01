Omicidio Montecassiano | al vaglio le ultime telefonate | rilievi dei ris

Leggi su ck12

(Di venerdì 22 gennaio 2021), nell’arco di tempo indicato per l’, l’anziana vittima fece tread altrettante persone Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di Rosina Carsetti, la 78enne uccisa nel giorno dell’ultima vigilia di Natale. Poco prima delle ore 17 in pochi minuti la donna effettuò treindirizzate a tre diverse amiche. Due sono andate a vuoto mentre dalla terza ha ottenuto risposta. Interverranno anche i Ris. Per il prossimo 5 febbraio è in programma a Roma l’analisi sul materiale sequestrato dalla forze dell’ordine. Da capire se l’assassinio è stato causato da una rapina finita male o se sia stato causato da una lite o rancori domestici. La Procura della Repubblica di Macerata, infatti, indaga i familiari. Nel registro degli indagati marito, ...