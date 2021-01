Oltre 1,6 milioni di famiglie italiane hanno rinunciato a curarsi per motivi economici (Di venerdì 22 gennaio 2021) . È quanto comunica l’Istituto Demoskopika, gruppo italiano per le ricerche di opinione e di mercato. Nel 2019 sono stati 314mila i “viaggi della speranza” dal Sud che hanno generato bilanci in rosso per Oltre 1,2 miliardi di euro. Il record spetta a Calabria e Sicilia. I sistemi sanitari più “in salute” del paese sono invece quelli di Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. Questi dati emergono dall’IPS 2020, l’Indice di Performance Sanitaria realizzato, per il quarto anno consecutivo, dall’Istituto Demoskopika sulla base di otto indicatori: soddisfazione sui servizi sanitari, mobilità attiva, mobilità passiva, risultato d’esercizio, disagio economico delle famiglie, spese legali per liti da contenzioso e da sentenze sfavorevoli, democrazia sanitaria e speranza di vita (qui il rapporto completo). La classifica di “IPS 2020” La gara per ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021) . È quanto comunica l’Istituto Demoskopika, gruppo italiano per le ricerche di opinione e di mercato. Nel 2019 sono stati 314mila i “viaggi della speranza” dal Sud chegenerato bilanci in rosso per1,2 miliardi di euro. Il record spetta a Calabria e Sicilia. I sistemi sanitari più “in salute” del paese sono invece quelli di Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. Questi dati emergono dall’IPS 2020, l’Indice di Performance Sanitaria realizzato, per il quarto anno consecutivo, dall’Istituto Demoskopika sulla base di otto indicatori: soddisfazione sui servizi sanitari, mobilità attiva, mobilità passiva, risultato d’esercizio, disagio economico delle, spese legali per liti da contenzioso e da sentenze sfavorevoli, democrazia sanitaria e speranza di vita (qui il rapporto completo). La classifica di “IPS 2020” La gara per ...

Ultime Notizie dalla rete : Oltre milioni Due per mille, nel 2020 donati ai partiti 18,9 milioni di euro da oltre 1,3 milioni di contribuenti Corriere della Sera Bce: numero di banconote false molto basso nel 2020, 17 ogni milione

"Le probabilita' di ricevere un esemplare falso sono molto scarse - si legge nel rapporto - poiche' il numero di falsi resta molto basso rispetto agli oltre 25 miliardi di banconote in euro in ...

Intel: buona trimestrale grazie alle vendite dei PC

Il bilancio di Intel relativo al quarto trimestre evidenzia il dato positivo del Client Computing Group dovuto soprattutto alle vendite dei notebook.

