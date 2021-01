Olimpiadi, Tokyo annullata? The Times lancia l'allarme, ma il governo giapponese smentisce (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'Olimpiade di Tokyo condannata dal suo stesso governo: è l'allarme lanciato da 'The Times' che, riportando una fonte governativa nipponica, avrebbe appreso che il governo dà già per condannati i ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'Olimpiade dicondannata dal suo stesso: è l'to da 'The' che, riportando una fonte governativa nipponica, avrebbe appreso che ildà già per condannati i ...

Affaritaliani : Olimpiadi, Times: Giochi annullati. Ma Tokyo smentisce - bolognabasket : Olimpiadi di Tokyo a rischio cancellazione? per ora l'indiscrezione è stata smentita - qn_giorno : Olimpiadi a rischio per l'emergenza #COVID19. Il #Cio smentisce, ma l'allarme monta. - GuidoDrovandi : RT @giuliapompili: Secondo Reuters il governo di Tokyo sta per fare richiesta di cancellazione delle Olimpiadi - cmdotcom : Il Times svela: 'Il #Giappone annullerà le #Olimpiadi'. Ma #Tokyo e il #Cio smentiscono -