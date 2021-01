Olimpiadi Tokyo, anche il Cio smentisce: “Voci cancellazione categoricamente false” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo la smentita del Governo giapponese, anche il Comitato Internazionale Olimpico allontana le Voci di una possibile cancellazione dei Giochi. Attraverso un comunicato pubblicato da ‘IOC Media’, il Cio ha definito “categoricamente false” le indiscrezioni riportate nella serata di ieri dal ‘Times’. “Insieme ai partner e agli amici giapponesi, il Cio è totalmente concentrato nel proporre dei Giochi Olimpici e Paralimpici di successo” conclude la nota. Appuntamento, dunque, dal 23 luglio all’8 agosto a Tokyo, seppur con un anno di ritardo a causa della pandemia. L’INDISCREZIONE DEL TIMES PRONTAMENTE SMENTITA DAL GOVERNO GIAPPONESE IOC statement on media reports regarding Tokyo 2020 pic.twitter.com/647pj5mx9U — IOC MEDIA (@iocmedia) January 22, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo la smentita del Governo giapponese,il Comitato Internazionale Olimpico allontana ledi una possibiledei Giochi. Attraverso un comunicato pubblicato da ‘IOC Media’, il Cio ha definito “” le indiscrezioni riportate nella serata di ieri dal ‘Times’. “Insieme ai partner e agli amici giapponesi, il Cio è totalmente concentrato nel proporre dei Giochi Olimpici e Paralimpici di successo” conclude la nota. Appuntamento, dunque, dal 23 luglio all’8 agosto a, seppur con un anno di ritardo a causa della pandemia. L’INDISCREZIONE DEL TIMES PRONTAMENTE SMENTITA DAL GOVERNO GIAPPONESE IOC statement on media reports regarding2020 pic.twitter.com/647pj5mx9U — IOC MEDIA (@iocmedia) January 22, 2021 SportFace.

TgLa7 : #Tokyo, Comitato Olimpico Internazionale Giochi cancellati? Tutto falso. Lavoriamo per Olimpiadi in sicurezza' - cyclingpro : Olimpiadi Tokyo 2021 sì o no, tra ipotesi di cancellazione e le smentite giapponesi. Ecco come stanno le cose - Tomas1374 : RT @RaiNews: 'Circola la notizia che il governo del Giappone abbia deciso che le Olimpiadi di Tokyo dovranno essere cancellate a causa dell… - benny_bove : RT @TgLa7: #Tokyo, Comitato Olimpico Internazionale Giochi cancellati? Tutto falso. Lavoriamo per Olimpiadi in sicurezza' - LiaCapizzi : Olimpiadi di Tokyo a rischio cancellazione? L’indiscrezione del The Times squarcia il muro di gomma delle dichiar… -