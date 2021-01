Olimpiadi, per il Times verranno annullate: pronta la smentita da Tokyo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Crescono i dubbi sulle Olimpiadi di Tokyo, già rimandate los corso anno. Per il Times verranno annullate, ma arriva subito la smentita del Cio. Dal Regno Unito esplode la notizia, le Olimpiadi di Tokyo saranno annullate. Ad annunciarlo ci ha pensato proprio il quotidiano britannico “Times“. Proprio la più importante manifestazione sportiva al mondo, infatti, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Crescono i dubbi sulledi, già rimandate los corso anno. Per il, ma arriva subito ladel Cio. Dal Regno Unito esplode la notizia, ledisaranno. Ad annunciarlo ci ha pensato proprio il quotidiano britannico ““. Proprio la più importante manifestazione sportiva al mondo, infatti, L'articolo proviene da Inews.it.

RobinWills11 : RT @ZZiliani: Per la prima volta nella storia dello sport saltano le #Olimpiadi per la pandemia Covid ma nel carrozzone del calcio non si r… - mavrtjna : @msbuccia obbligatorio e per i costi le Olimpiadi hanno una copertura mediatica pazzesca, in ogni parte del mondo l… - TassoVariabile : RT @ZZiliani: Per la prima volta nella storia dello sport saltano le #Olimpiadi per la pandemia Covid ma nel carrozzone del calcio non si r… - edEr99865 : RT @ZZiliani: Per la prima volta nella storia dello sport saltano le #Olimpiadi per la pandemia Covid ma nel carrozzone del calcio non si r… - NicolaAlbano21 : RT @ZZiliani: Per la prima volta nella storia dello sport saltano le #Olimpiadi per la pandemia Covid ma nel carrozzone del calcio non si r… -