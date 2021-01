Olimpiadi di nuovo cancellate Ma Giappone e Cio smentiscono

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Erano in programma per la scorsa estate e, secondo il Times, non lo saranno neanche per questa: i giochi olimpici di Tokyo rischiano unslittamento a causa del Covid-19. Secondo il quotidiano londinese, il governo di Tokyo avrebbe già deciso ufficiosamente di rinviare il grande evento, provando a ricandidarsi per l’edizione del 2032. Le edizioni del 2024 e del 2028, infatti, sono già state assegnate a Parigi e Los Angeles. Quello che starebbero cercando di trovare le autorità locali è un modo per annunciare il ritiro senza incorrere nella possibilità di non essere più presi in considerazione per nuove candidature. Immediata la smentita da parte del governo di Tokyo che, tramite il vicecapo di gabinetto Manabu Sakai, ha definito come “congettura” la notizia riportata nell’articolo del giornale britannico. Certo è che il problema Covid rimane e rimarrà anche per ...