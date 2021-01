Oggi nel Lazio 1 141 casi 613 a Roma e 53 morti D' Amato | ' Aumentano i focolai in famiglia'

ilfoglio_it : La vignetta di @makkox nel Foglio di oggi. Qui trovate tutte le altre - AlbertoBagnai : Lo diceva Gramsci nel 1916 ( - lucatelese : Oggi persino nel pezzo di Maria teresa Meli si racconta, per bocca di fonti renziane che quattro senatori di Itali… - IsabellaGrn : RT @Dida_ti: Un po' più in là... Lo sguardo che induce al gesto dal sapore inatteso E i pensieri esplosi si mescolano nel dolce piacere di… - platanix1 : RT @ilfoglio_it: La vignetta di @makkox nel Foglio di oggi. Qui trovate tutte le altre -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi nel

Nuove critiche da Anp Puglia: ecco il comunicato «Ce lo aspettavamo, anche se fino all’ultimo abbiamo sperato in un ripensamento. La nuova ordinanza ripropone i vizi delle precedenti e li estende anch ...Nell’ultimo mese le persone ricoverate in ospedale a causa del Covid, in Veneto, si sono ridotte del 17%. Il 22 dicembre scorso erano 3311 (tra reparti non critici e terapia intensiva), mentre oggi so ...