Official Secrets – Segreto di stato | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di venerdì 22 gennaio 2021)di: trama, cast e streaming delQuesta sera, 22 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondadidel 2019 diretto da Gavin Hood. La pellicola, adattamento cinematografico del libro The Spy Who Tried to Stop a War di Marcia e Thomas Mitchell, narra la vicenda del processo a Katharine Gun, la whistleblower britannica che denunciò le pressioni illecite di Regno Unito e Stati Uniti per autorizzare la guerra in Iraq. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Gennaio 2003. Katharine Gun lavora come agente impiegata presso la GCHQ. Un giorno riceve una email segreta nella quale si parla di un’operazione di spionaggio ...