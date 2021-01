Offese sessiste in tv contro Melania Il caso finisce alla Vigilanza Rai

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il giornalista Friedman a "Uno Mattina" ha paragonato l'ex first lady a un'escort, il direttore di Rai 1 in Commissione

Il giornalista Friedman a "Uno Mattina" ha paragonato l’ex first lady a un’escort, il direttore di Rai 1 in Commissione ...La politica insorge. Ha chiesto scusa, ma il caso resta aperto. Alan Friedman, in collegamento con L’Aria che Tira, su La7, ha provato a mettere la parola fine alla polemica per la battuta offensiva n ...