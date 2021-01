Nuovo trionfo per Sofia Goggia, vince pure a Crans Montana (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Incontenibile Sofia Goggia. La ‘regina' della discesa libera non tradisce nemmeno a Crans Montana. L'azzurra ha vinto la terza discesa libera sulle quattro disputate in questa stagione al termine di una gara perfetta nella quale ha disegnato linee perfette. Alle spalle della campionessa olimpica in carica la ceca Ester Ledecka staccata di 20 centesimi, terza l'americana Breezy Johnson a 57 centesimi. Per la Goggia quella odierna è la decima vittoria in carriera, il 31/o podio. Sofia nella località svizzera aveva già vinto in discesa, il 23 febbraio del 2019. “Non mi aspettavo di vincere viste le condizioni perché durante la mia discesa ho trovato tantissimo vento contrario, la neve si alzava, ma se è andata così sono contenta”, ha sottolineato la sciatrice ... Leggi su agi (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Incontenibile. La ‘regina' della discesa libera non tradisce nemmeno a. L'azzurra ha vinto la terza discesa libera sulle quattro disputate in questa stagione al termine di una gara perfetta nella quale ha disegnato linee perfette. Alle spalle della campionessa olimpica in carica la ceca Ester Ledecka staccata di 20 centesimi, terza l'americana Breezy Johnson a 57 centesimi. Per laquella odierna è la decima vittoria in carriera, il 31/o podio.nella località svizzera aveva già vinto in discesa, il 23 febbraio del 2019. “Non mi aspettavo dire viste le condizioni perché durante la mia discesa ho trovato tantissimo vento contrario, la neve si alzava, ma se è andata così sono contenta”, ha sottolineato la sciatrice ...

Agenzia_Italia : Nuovo trionfo per Sofia Goggia, vince pure a Crans Montana - huge1961 : RT @GiovanniAgost20: «Oggi non celebriamo il trionfo di un candidato ma di una causa, la causa della democrazia. La volontà del popolo è st… - news_bz : ?? È un trionfo mondiale per il nuovo #Lupin su Netflix - marisa98190932 : RT @GiovanniAgost20: «Oggi non celebriamo il trionfo di un candidato ma di una causa, la causa della democrazia. La volontà del popolo è st… - GiovanniAgost20 : «Oggi non celebriamo il trionfo di un candidato ma di una causa, la causa della democrazia. La volontà del popolo è… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo trionfo Nuovo trionfo per Sofia Goggia, vince pure a Crans Montana AGI - Agenzia Giornalistica Italia Joe Biden: quanto guadagna il nuovo presidente degli Stati Uniti e chi lo decide

Possibili fonti di guadagno sono anche le conferenze, discorsi pubblici tenuti dopo l’uscita di scena, mentre per quanto concerne l’abbigliamento né prima né dopo viene fornito nulla. Per forza di cos ...

Nuovo trionfo di Sofia Goggia, vittoria nella discesa di Crans Montana

Incontenibile Sofia Goggia. La 'regina' della discesa libera non tradisce nemmeno a Crans Montana. L’azzurra ha vinto la terza discesa libera sulle quattro ...

Possibili fonti di guadagno sono anche le conferenze, discorsi pubblici tenuti dopo l’uscita di scena, mentre per quanto concerne l’abbigliamento né prima né dopo viene fornito nulla. Per forza di cos ...Incontenibile Sofia Goggia. La 'regina' della discesa libera non tradisce nemmeno a Crans Montana. L’azzurra ha vinto la terza discesa libera sulle quattro ...