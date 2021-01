Nuovo PEI, martedì 26 il webinar dedicato del Ministero (Di venerdì 22 gennaio 2021) martedì 26 gennaio, alle ore 18.30, si terrà il primo webinar su “I nuovi modelli PEI e le modalità di assegnazione delle misure di sostegno”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 22 gennaio 2021)26 gennaio, alle ore 18.30, si terrà il primosu “I nuovi modelli PEI e le modalità di assegnazione delle misure di sostegno”. L'articolo .

Nuovo PEI, l’affondo di Sasso (Lega): “Il Ministero se la prende anche con i disabili”

Il deputato della Lega, Rossano Sasso, in una nota punta il dito contro il nuovo modello di PEI, Piano educativo individualizzato.

Il deputato della Lega, Rossano Sasso, in una nota punta il dito contro il nuovo modello di PEI, Piano educativo individualizzato.