Nuovo decesso al Covid Hospital di Avellino: è un 70enne di Monteforte Irpino (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta poco fa, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell'Azienda Moscati, una paziente 70enne residente a Monteforte Irpino (Av), ricoverata dal 13 novembre e in terapia intensiva dal 9 dicembre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

