Nuovo capo del Pentagono? Prova superata per Austin e Biden

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Via libera dal Congresso degli Stati Uniti per il generale Lloyd. Sarà ildeldi Joe, il primo segretario alla Difesa di colore. Manca solo il passaggio di conferma formale del Senato, atteso per oggi e piuttosto scontato, visto che ieriha incassato un’ampia maggioranza in entrambe le Camere per la deroga alla legge che impone siano passati almeno sette anni dal ritiro del servizio attivo per poter accedere alle cariche di vertice civile del. Il generale quattro-stelle dell’Alabama, classe 1953, ha guidato il Comando centrale degli Stati Uniti fino al 2016 (era stato scelto da Barack Obama) passando poi nel consiglio d’amministrazione di Raytheon, uno dei colossi americani del settore, come spesso accade per i generali in congedo. Ha già ...