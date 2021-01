Nuovi contagi in Cina, Borse giù A Milano pesa la crisi di Conte (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’aumento dei contagi da coronavirus in Cina che ha azzoppato i listini asiatici, i timori di Nuovi lockdown in Europa e di ripercussioni sull'economia dai ritardi nelle campagne vacCinali e dalle nuove varianti del coronavirus mandano in rosso le Borse europee. A pesare sui listini del Vecchio continente c'è anche il prezzo del petrolio, con il Wti in calo dell'1,50% a 52,3 dollari al barile. Piazza Affari si aggiudica la maglia nera in Europa, con il Ftse Mib in calo di quasi il 2% Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’aumento deida coronavirus inche ha azzoppato i listini asiatici, i timori dilockdown in Europa e di ripercussioni sull'economia dai ritardi nelle campagne vacli e dalle nuove varianti del coronavirus mandano in rosso leeuropee. Are sui listini del Vecchio continente c'è anche il prezzo del petrolio, con il Wti in calo dell'1,50% a 52,3 dollari al barile. Piazza Affari si aggiudica la maglia nera in Europa, con il Ftse Mib in calo di quasi il 2% Segui su affaritaliani.it

MediasetTgcom24 : Covid, 16.146 nuovi contagi (273mila tamponi) e altri 477 morti - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 16.310 nuovi contagi (260.704 tamponi) e altri 475 morti - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 12.415 nuovi contagi e altri 377 morti - MaxMiglietta2 : RT @StufoRobot: In Portogallo ci sono circa 14.000 nuovi contagi. Eppure Domenica vanno a votare. Cosi....giusto per parlare. - Merigiusi : RT @StufoRobot: In Portogallo ci sono circa 14.000 nuovi contagi. Eppure Domenica vanno a votare. Cosi....giusto per parlare. -