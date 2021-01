Nuove faq governo, spostamenti e ricongiungimenti con il partner: cosa si può fare (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono state pubblicate sul sito del governo le Nuove faq riferite all’ultimo Dpcm entrato in vigore lo scorso 14 gennaio.Si possono raggiungere le seconde case? Come ci si deve regolare nel fare sport? Si può raggiungere il partner? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su cosa è possibile fare e cosa invece rimane vietato. >> Leggi anche: “Stare senza Renzi val bene una messa”: Di Battista senza freni contro l’ex premier Nuove faq governo, le deroghe agli spostamenti Partiamo dalla questione seconde case. Come si legge nelle Nuove faq del governo, è possibile raggiungerle anche se si trovano in un’altra Regione. La deroga, però, vale solamente per il ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono state pubblicate sul sito dellefaq riferite all’ultimo Dpcm entrato in vigore lo scorso 14 gennaio.Si possono raggiungere le seconde case? Come ci si deve regolare nelsport? Si può raggiungere il? Cerchiamo diun po’ di chiarezza suè possibileinvece rimane vietato. >> Leggi anche: “Stare senza Renzi val bene una messa”: Di Battista senza freni contro l’ex premierfaq, le deroghe agliPartiamo dalla questione seconde case. Come si legge nellefaq del, è possibile raggiungerle anche se si trovano in un’altra Regione. La deroga, però, vale solamente per il ...

infoitinterno : Regole Covid: nuove FAQ del Governo - artidolo : COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo. - ssssunflowerrrr : @primalcontenta Ma infatti se fosse così il problema non si pone a maggior ragione, perché l’abitazione è presente… - Notiziedi_it : Nuove faq governo, zona rossa e arancione: in auto anche con gli amici, sì a spostamenti separati per andare dai fi… - ImpresaItalia : Regole Covid: nuove FAQ del Governo -