Nuova operazione per il dj accoltellato | Capriati “Salvo per la seconda volta”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti È stato operatomente il dj casertano Josephnella notte tra l’8 ed il 9 gennaio dal padre al culmine di una lite, avvenuta nell’abitazione di famiglia nella frazione Tredici di Caserbta. Il papà è ai domiciliari per tentato omicidio in una località abruzzese.al petto, era già operato ad un polmone subito dopo il fatto, quando era stato ricoverato all’ospedale di Caserta. È stato quindi trasferito all’ospedale napoletano Monaldi, dove è stato operato per la. È stato lo stessoa darne notizia sui social. “Cari amici miei vicini e lontani, volevo avvisarvi che due giorni fa sono stato trasferito da Caserta all’ospedale Monaldi di ...