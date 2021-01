Nuoto | Federica Pellegrini | “Olimpiadi? Voglio essere ottimista Guardo al futuro e mi alleno”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 gennaio 2021) La campionessa olimpica, durante la presentazione di Italia’s got talent, talent show che tornerà in onda su Tv8 dal 27 gennaio e che vedrànelle vesti di giudice per il terzo anno consecutivo insieme a Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich, ha speso due parole rialla pandemia e a quanto abbia inciso sul suo lavoro e i suoi allenamenti: “Il virus ha lasciato i segni, fa parte di questa pandemia, maale miper le qualificazioni di marzo per le. Mi sono sempre conquistata tutto sul campo, procedo a piccoli passi. Sul rischio di poterprivata dell’Inno nazionale e del tricolore nei ...