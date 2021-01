Novità su Ripple | ecco quanto potrebbe valere a Dicembre 2021

Leggi su android-news.eu

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Le criptovalute hanno letteralmente rivoluzionato il mondo del trading online, infatti in poco più di un decennio hanno arricchito moltissimi investitori, ma hanno anche vissuto periodi di forte crisi ed in quel periodo molte perplessità sono nate negli esperti del settore, che hanno creduto che fosse stata solo una bolla di sapone il loro picco di valore raggiunto in pochissimo tempo. Il 2019 però ha segnato una nuova svolta per questi strumenti finanziari, infatti molti hanno ricominciato a guadagnare posizioni importanti sui mercati, facendo segnare prestazioni importantissime e quotazioni da migliaia di dollari per ogni singola valuta. Una di queste è, che spiegheremo nel dettaglio nei prossimi paragrafi. Cosa èè una criptovaluta lanciata nel 2013. Questa valuta digitale segue le regole delle altre, ma si ...