Novità per il pubblico a Sanremo. Il DPCM mette i bastoni tra le ruote. (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sanremo con il pubblico? Si discute di questa eventualità ma a quanto si apprende pare proprio che non ci sarà nessuno ad applaudire i cantanti che si esibiranno al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo. Nessuna ipotesi A confermare la notizia ieri è stato il Prefetto di Imperia Alberto Intini che, attraverso una riunione con i vertici Rai ha stabilito alcuni punti fermi, dichiarando poi alla stampa Una cosa è certa, scontata per loro e per noi: non sarà un evento pubblico e questo è evidente. L’attuale DPCM, in vigore fino a 5 marzo, al massimo resterebbe fuori soltanto la serata finale del 6, non consente spettacoli aperti al pubblico nei teatri e nei cinema anche all’aperto. Quindi, non c’è alcuna ipotesi di presenza di pubblico né pagante, né su inviti Nei prossimi ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 22 gennaio 2021)con il? Si discute di questa eventualità ma a quanto si apprende pare proprio che non ci sarà nessuno ad applaudire i cantanti che si esibiranno al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo. Nessuna ipotesi A confermare la notizia ieri è stato il Prefetto di Imperia Alberto Intini che, attraverso una riunione con i vertici Rai ha stabilito alcuni punti fermi, dichiarando poi alla stampa Una cosa è certa, scontata per loro e per noi: non sarà un eventoe questo è evidente. L’attuale, in vigore fino a 5 marzo, al massimo resterebbe fuori soltanto la serata finale del 6, non consente spettacoli aperti alnei teatri e nei cinema anche all’aperto. Quindi, non c’è alcuna ipotesi di presenza diné pagante, né su inviti Nei prossimi ...

