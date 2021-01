Notizie Serie Tv 22 gennaio Michelle Pfeiffer nel cast di The First Lady antologia di Showtime (Di venerdì 22 gennaio 2021) Notizie Serie tv 22 gennaio: Michelle Pfeiffer raggiunge Viola Davis in The First Lady di Showtime Notizie Serie tv 22 gennaio – Michelle Pfeiffer è stata scelta per interpretare Betty Ford moglie del Presidente USA Gerald Ford nella Serie tv antologica di Showtime The First Lady. Susanne Bier reduce dal successo di The Undoing, sarà la regista degli episodi oltre che produttrice esecutiva. La Serie di Showtime realizzata con Lionsgate, è prodotta insieme alla JuVee Productions di Viola Davis che sarà nel cast della prima stagione nei panni di ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 22 gennaio 2021)tv 22raggiunge Viola Davis in Theditv 22è stata scelta per interpretare Betty Ford moglie del Presidente USA Gerald Ford nellatv antologica diThe. Susanne Bier reduce dal successo di The Undoing, sarà la regista degli episodi oltre che produttrice esecutiva. Ladirealizzata con Lionsgate, è prodotta insieme alla JuVee Productions di Viola Davis che sarà neldella prima stagione nei panni di ...

Una serie di coincidenze ci avevano impedito di trovarci ...

Una serie di coincidenze ci avevano impedito di trovarci ...