Non è chiaro se si possa andare in montagna in zona arancione (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il DPCM e le FAQ sono ambigue a riguardo, e perfino le autorità sembrano confuse su questo tipo di spostamenti Leggi su ilpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il DPCM e le FAQ sono ambigue a riguardo, e perfino le autorità sembrano confuse su questo tipo di spostamenti

FratellidItalia : ? Il governo non ha più la maggioranza assoluta?? ?? Link: - fabiochiusi : Lavoro eccezionale del @washingtonpost sulla spaventosa situazione verificatasi il 6 gennaio in Campidoglio. Andr… - Rinaldi_euro : Ora è chiaro il motivo per il quale non si andrà a votare? - marikaamvn : @ohmyramsey Ahahahah finché Yoshihide Suga non mi dice chiaro e tondo che non c’è modo di farle queste olimpiadi non si molla un cazzx Lia - AndreaNk1995 : @_Morik92_ @Azpitarte @road2sport Mi stavo chiedendo quale lesionato mentale poteva intervistare quel maiale iberic… -

Ultime Notizie dalla rete : Non chiaro Nicola chiaro: «Non mi interessa l’errore, bisogna sbagliare per fare» Calcio News 24 Perché non pensare a un nuovo giornale? – Di Paolo Farinati

Il giornale Trentino non è in vendita, ma lo spazio per una nuova testata c'è eccome! In questi giorni traspare molto chiaramente la volontà della proprietà del giornale Trentino di non vendere la sto ...

Arrivano le zone “rosso scuro” in Europa. Come cambieranno gli spostamenti?

Al sistema a colori per la classificazione del rischio COVID nelle varie zone d'Europa potrebbe aggiungersi presto il rosso scuro.

Il giornale Trentino non è in vendita, ma lo spazio per una nuova testata c'è eccome! In questi giorni traspare molto chiaramente la volontà della proprietà del giornale Trentino di non vendere la sto ...Al sistema a colori per la classificazione del rischio COVID nelle varie zone d'Europa potrebbe aggiungersi presto il rosso scuro.