No Time to Die slitta ancora: il nuovo James Bond uscirà a ottobre

nuovo spostamento dell'uscita di No Time to Die, MGM ha fissato la nuova data per l'8 ottobre rinunciando a un'uscita primaverile per il film con Daniel Craig. L'uscita di No Time to Die, l'ultimo film della serie di James Bond, subisce un nuovo ritardo a causa dell'emergenza sanitaria: MGM ha annunciato poche ore fa che il film arriverà nei cinema l'8 ottobre. No Time to Die, uno dei film più attesi del 2021, è stato nuovamente ritardato. La pellicola action, l'ultima interpretata da Daniel Craig nei panni dell'elegante spia, doveva uscire il 2 aprile, ma il peggioramento della situazione sanitaria globale ha portato a un nuovo stravolgimento nella programmazione dell'uscita.

