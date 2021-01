No Time To Die, l'uscita del nuovo 007 rimandata a ottobre (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alla fine i timori sono diventati realtà: la pandemia di Coronavirus ha spinto alcune major hollywoodiane a posticipare nuovamente le uscite dei loro blockbuster . La vittima eccellente è 'No Time to ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alla fine i timori sono diventati realtà: la pandemia di Coronavirus ha spinto alcune major hollywoodiane a posticipare nuovamente le uscite dei loro blockbuster . La vittima eccellente è 'Noto ...

anna_annie12 : RT @anna_annie12: No Time to Die, rinviata l’uscita ancora una volta | Sky TG24 - bunwithahammer : CAFFEINE TIME TO DIE TONIGHT NYAHAHAHAHAHAHAHAAH - cinematografoIT : Ennesimo rinvio per il venticinquesimo capitolo della saga di 007: #NoTimeToDie sarà in sala dall'8 ottobre 2021.… - DebbyR96 : RT @xbluecastle: però l’uscita di No Time to Die, Black Widow e Diabolik io me la meritavo l’anno scorso?? - CineFacts_ : RT @toobigtofail01: @CineFacts_ No time to die lo sto aspettando letteralmente da 1 anno, però anche per la combo Wright - Taylor-Joy c’è u… -