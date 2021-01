No, questa non è la lettera che Trump ha lasciato a Biden (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 20 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostrerebbe una lettera redatta dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump utilizzando la carta intestata della Casa Bianca. Il documento riporta la data del 20 gennaio, giorno dell’insediamento della nuova amministrazione guidata dall’attuale presidente americano Joe Biden. Nel testo, scritto in inglese, si legge: «Joe, you know I won» (in italiano, «Joe, sai che ho vinto»). Il riferimento è alla lettera che Trump, come da usanza presidenziale, avrebbe lasciato al suo successore e ai brogli, accuse prive di fondamento, che avrebbero permesso la vittoria del candidato democratico. L’immagine oggetto della nostra verifica non trova alcun riscontro ufficiale. Si tratta di una notizia frutto di ... Leggi su facta.news (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 20 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostrerebbe unaredatta dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donaldutilizzando la carta intestata della Casa Bianca. Il documento riporta la data del 20 gennaio, giorno dell’insediamento della nuova amministrazione guidata dall’attuale presidente americano Joe. Nel testo, scritto in inglese, si legge: «Joe, you know I won» (in italiano, «Joe, sai che ho vinto»). Il riferimento è allache, come da usanza presidenziale, avrebbeal suo successore e ai brogli, accuse prive di fondamento, che avrebbero permesso la vittoria del candidato democratico. L’immagine oggetto della nostra verifica non trova alcun riscontro ufficiale. Si tratta di una notizia frutto di ...

BeppeSala : .@LaStatale di Milano è la prima Università in Europa e la quarta al mondo per studi scientifici sul #COVID19, come… - ManlioDS : Oggi il mantra di TV e giornali è 'il #M5S contrastava il mercato dei senatori e ora lo usa'. Niente di più falso.… - RobertoBurioni : “Il vaccino non è una cura ma un altro tranello di questa dittatura” ma io il 28 faccio il richiamo e non vedo l’or… - _clipper38 : RT @silviaballestra: Leggo 'Permessi e divieti. Ricongiungimenti solo con il partner. Esclusi i fidanzati' Lo sapete, vero, che questa rob… - onlythebrave_v : @91ICARUSLINE DOVE SEI TI STO CERCANDO DA QUESTA MATTINA! NON FARE IL CRETINO NON SCHERZARE CONIL FUOCO SE MI INCA… -

Ultime Notizie dalla rete : questa non "Questa non è sicurezza", gli studenti non arretrano e proseguono lo sciopero Primonumero Australia unico paese non in via di sviluppo nella mappa della deforestazione globale

Tra i 24 fronti di deforestazione elencati nel recente rapporto del WWF “Deforestation fronts: Drivers and responses in a changing world” l’Australia orientale compare come unica nazione non in via di ...

Bitcoin in caduta: tonfo -17%. Janet Yellen, prossimo segretario al Tesoro Usa, attacca le criptomonete

Prezzi scesi ai minimi da 10 giorni. Yellen ha collegato le criptovalute a terrorismo e riciclaggio internazionale ...

Tra i 24 fronti di deforestazione elencati nel recente rapporto del WWF “Deforestation fronts: Drivers and responses in a changing world” l’Australia orientale compare come unica nazione non in via di ...Prezzi scesi ai minimi da 10 giorni. Yellen ha collegato le criptovalute a terrorismo e riciclaggio internazionale ...