No agli schiavi dello smart working Disconnettersi diventa un diritto Ok a Bruxelles con il Sì dei 5S alla tutela dei lavoratori Lega e Fratelli d’Italia come al solito votano contro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 22 gennaio 2021)worker ma non. Esplosa la pandemia il lavoro a distanza, che fino a quel momento non era stato oggetto di particolari approfondimenti e manca sostanzialmente di regole chiare, èto una necessità. Un sistema definito agile, che sta raccogliendo sempre più consensi, destinato ad essere portato avanti a quanto pare anche al termine dell’emergenza, ma che ha fatto emergere anche, in un vuoto normativo, il problema di chi si è trovato praticamente prigioniero davanti a uno schermo, seppure tra le mura domestiche. Il Parlamento europeo si sta facendo carico del problema, la relazione suldisconnessione è passata con un’ampia maggioranza, fatta di 472 voti favorevoli, 126 contrari e 83 astenuti. E anche su unfondamentale per gli stessi ...