Nioh 2: il gioco è impressionante nel nuovo trailer di gameplay della versione PS5 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nioh 2 torna a mostrarsi più oscuro, minaccioso e affascinante che mai nel nuovo trailer di gameplay della versione PS5 Nioh 2 ha goduto di un grande supporto post-lancio nei mesi successivi al suo debutto (il titolo ha appena ricevuto un importante aggiornamento di recente). Anche se non sembra che ci sarà un altro nuovo gioco Nioh nel prossimo futuro, Nioh 2 di per sé ha ancora molto da dire alla community videoludica. Nioh 2: Complete Edition arriverà a breve, infatti, sulla nuova console fiammante targata Sony, PS5, e porterà tutti i miglioramenti visivi e tempi di caricamento più rapidi e le altre features che potete iniziare a pregustare guardando il trailer ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 22 gennaio 2021)2 torna a mostrarsi più oscuro, minaccioso e affascinante che mai neldiPS52 ha goduto di un grande supporto post-lancio nei mesi successivi al suo debutto (il titolo ha appena ricevuto un importante aggiornamento di recente). Anche se non sembra che ci sarà un altronel prossimo futuro,2 di per sé ha ancora molto da dire alla community videoludica.2: Complete Edition arriverà a breve, infatti, sulla nuova console fiammante targata Sony, PS5, e porterà tutti i miglioramenti visivi e tempi di caricamento più rapidi e le altre features che potete iniziare a pregustare guardando il...

IGNitalia : In attesa del lancio del 5 febbraio, ecco le nostre impressioni dopo qualche ora di gioco (al massacro) in compagni… - TheGamesMachine : In attesa della versione finale, dopo averlo provato finalmente su PC, Simone ci introduce alla #Nioh2 Complete Edi… - GamingTalker : Nioh, la storia della serie è arrivata alla fine: nessun piano per un lancio su Xbox e nemmeno un nuovo gioco di Ni… -