Nicola Gratteri: "Macché giustizia a orologeria, Cesa ha detto no a Conte in tv" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lorenzo Cesa indagato nel mezzo di una crisi di Governo che può vedere protagonista il suo Udc e alla vigilia di nuove elezioni regionali in Calabria. Nicola Gratteri, in un’intervista al Corriere della Sera, respinge le polemiche sulla giustizia a orologeria. “Le giuro che i tempi della politica non c’entrano. Noi abbiamo saputo che dovevano arrestare l’assessore Talarico, insieme agli altri, quando è arrivata l’ordinanza del gip, all’inizio di gennaio, a un anno di distanza dalla nostra richiesta e a sei mesi dall’ultima integrazione. Le elezioni in Calabria erano fissate per il 14 febbraio, avremmo aspettato il 15 per non interferire sulla campagna elettorale, ma poi sono state rinviate ad aprile: non potevo lasciare arresti in sospeso per decine di persone altri tre mesi”. Per quanto riguarda la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lorenzoindagato nel mezzo di una crisi di Governo che può vedere protagonista il suo Udc e alla vigilia di nuove elezioni regionali in Calabria., in un’intervista al Corriere della Sera, respinge le polemiche sulla. “Le giuro che i tempi della politica non c’entrano. Noi abbiamo saputo che dovevano arrestare l’assessore Talarico, insieme agli altri, quando è arrivata l’ordinanza del gip, all’inizio di gennaio, a un anno di distanza dalla nostra richiesta e a sei mesi dall’ultima integrazione. Le elezioni in Calabria erano fissate per il 14 febbraio, avremmo aspettato il 15 per non interferire sulla campagna elettorale, ma poi sono state rinviate ad aprile: non potevo lasciare arresti in sospeso per decine di persone altri tre mesi”. Per quanto riguarda la ...

Open_gol : Maxi-operazione della 'ndrangheta della procura guidata da Nicola Gratteri: tra gli indagati anche il segretario na… - TgrRai : “La criminalità spara sempre meno ma sempre più fa affari con politici e imprenditori”, dice il procuratore capo di… - HuffPostItalia : Nicola Gratteri: 'Macché giustizia a orologeria, Cesa ha detto no a Conte in tv' - marielladidi : RT @ElioLannutti: 'Ndrangheta, maxi operazione: 48 arresti. Perquisito segretario Udc Lorenzo Cesa. Coinvolti boss, imprenditori Una maxi o… - ArreuSab : RT @HuffPostItalia: Nicola Gratteri: 'Macché giustizia a orologeria, Cesa ha detto no a Conte in tv' -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Gratteri Nicola Gratteri, il magistrato che piace a destra e sinistra ma non sempre ai giudici L'HuffPost Nicola Gratteri: "Macché giustizia a orologeria, Cesa ha detto no a Conte in tv"

Il procuratore di Catanzaro al Corriere sul leader Udc indagato: "In Calabria si vota ad aprile, non potevo lasciare tutto in sospeso per altri tre mesi" ...

La bomba Cesa farà esplodere il governo Conte?

Sbaglierò ma la rapidità con la quale si è dimesso da segretario dell’Udc, una volta gestita con l’amico Pier Ferdinando Casini, mi ha dato l’impressione che Leonardo Cesa abbia voluto approfittare de ...

Il procuratore di Catanzaro al Corriere sul leader Udc indagato: "In Calabria si vota ad aprile, non potevo lasciare tutto in sospeso per altri tre mesi" ...Sbaglierò ma la rapidità con la quale si è dimesso da segretario dell’Udc, una volta gestita con l’amico Pier Ferdinando Casini, mi ha dato l’impressione che Leonardo Cesa abbia voluto approfittare de ...