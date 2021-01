Nico Rosberg testimonial di E-Omnia | la nuova famiglia di e-bike Bianchi

(Di venerdì 22 gennaio 2021)abbraccia l’idea di mobilità elettrica intelligente promossa dalla. L’ex campione del Mondo di Formula 1 è ambassador di E-, lae-della ultracentenaria azienda di Treviglio che risponde alle esigenze di ogni tipo di ciclista: dagli amanti del tourer, ai viaggiatori e cicloturisti, fino a chi utilizza la bicicletta in città anche per gli spostamenti quotidiani, senza dimenticare ir sempre alla ricerca di un nuovo trail da sfidare. “La Formula 1 – spiega– mi ha insegnato che c’è sempre una soluzione se si è disposti a cambiare le regole del gioco.ha reso il cambiamento del nostro modo di muoverci la propria missione, e quest’idea si sposa con la mia visione ...

